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Toros Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor

30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:30
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Toros Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Toros Üniversitesi ilanda belirtilen bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak profesör, doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alacaktır.

Öğretim üyesi kadrolarına başvuracakların 5772 sayılı Kanun uyarınca belirlenmiş olan Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde yazılı şartları taşıyor olması gerekmektedir. (link: https://www.toros.edu.tr/dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS- DD-051--Toros-universitesi-Akademik-Yukseltilme-ve-Atanma-olcutleri.pdf)

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 30.08.2021 12:33
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