Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1441.01
ALTIN
486.92
DOLAR
8.6429
STERLİN
12.0033
EURO
10.1731
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Özel yetenek sınavı ile...
Topçam Hidroelektrik Santrali Özelleştiriliyor
Topçam Hidroelektrik Santrali Özelleştiriliyor
15 personel alınacak
15 personel alınacak
Belediyeye ait otel kiraya verilecek
Belediyeye ait otel kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Topçam Hidroelektrik Santrali Özelleştiriliyor

09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:29
9 Okunma
Topçam Hidroelektrik Santrali Özelleştiriliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Topçam Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar işletme hakkının verilmesi yöntemi ile özelleştirilecek.

Ordu ili Mesudiye ilçesi, Melet Irmağı üzerinde yer alan 61,35 MWe kapasiteli Topçam Hidroelektrik Santralinin ihalesine katılmak isteyen yatırımcıların, ihale şartnamesinde belirtilen belgeler ve 15 milyon TL geçici teminat ile birlikte 23 Eylül 2021 tarihine kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığına tekliflerini vermeleri gerekmektedir.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
İstanbul'da kamu konutları ihaleyle satılacak
İstanbul'da kamu konutları ihaleyle satılacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görmek üzere öğrenci alınacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görmek üzere öğrenci alınacak
MYK sertifikalı sınavlar başlıyor
MYK sertifikalı sınavlar başlıyor
İdil'de yarı olimpik yüzme havuzu yaptırılacak
İdil'de yarı olimpik yüzme havuzu yaptırılacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor
Danıştay Başkanlığı 30 Sürekli İşçi Alacak
Danıştay Başkanlığı 30 Sürekli İşçi Alacak
Çam odunu satın alınacaktır
Çam odunu satın alınacaktır

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma