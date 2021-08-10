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TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101 Sürekli İşçi Alacak

10 Ağustos 2021 Salı 10:20
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TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101 Sürekli İşçi Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; TEİAŞ Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatına sürekli işçi kadrolarında istihdam edilecek 31 tekniker ile 70 teknisyen alımı yapacaktır. 

Adaylarda aranacak şartlar İşkur iş ilanlarında ve şirketin internet sitesinde (www.teias.gov.tr) ilan edilmektedir.

Durumları talep şartlarına uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (16-20/08/2021 tarihleri arası) İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvurularını yapabilecektir.

İlana ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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