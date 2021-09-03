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T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Personel Alacak

03 Eylül 2021 Cuma 10:22
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T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Teknik Personel (Grafiker, Kameraman, Montajcı (Kurgucu), Ses Yayın Cihazları Operatörü, Yönetmen, Prodüktör) alacak.

Türkiye Cumhuriyeti, Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesinin finansmanı için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından bir ikraz sağladı.

Finansmanın bir kısmı Proje kapsamında yapılacak Teknik Personel (Grafiker, Kameraman (2), Montajcı (Kurgucu) (2), Ses Yayın Cihazları Operatörü (2), Yönetmen (1), Prodüktör (1)) alımı için kullanılacak.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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