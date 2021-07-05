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TBMM Başkanlığı 35 Personel Alıyor

05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:25
68 Okunma
TBMM Başkanlığı 35 Personel Alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; TBMM Başkanlığı Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokuluna Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü sınavla 35 personel alacaktır. 

Başvurular, 05.07.2021 – 16.07.2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Personel alımı ile ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 05.07.2021 11:30
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