Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ve diğer birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında 90 sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Müracaat edecekler (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları dışındaki) ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitenin web sayfasından temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına şahsen başvuru yapılacaktır)

Başvuru formu, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlar www.gop.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

Sözleşmeli personel alımında aranan özel/genel şartlar ve ayrıntılı bilgiler için tıklayınız