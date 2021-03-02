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Sözleşmeli personel alınacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 196 sözleşmeli personel alınacak

02 Mart 2021 Salı 09:29
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Sözleşmeli personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Gelir İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ilgili maddeleri gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak  suretiyle, ilanda belirtilen görev yerlerine Destek  Personeli  (Hizmetli)  pozisyonunda toplam 196 (yüz doksan altı) sözleşmeli personel alınacaktır.

Personel alımıyla ilgili aranan özel ve genel şartlar, başvuru süresi, yeri ve şekliyle ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 02.03.2021 09:33
Anahtar Kelimeler:
Gelir İdaresi BaşkanlığıSözleşmeli Personel
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