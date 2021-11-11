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Sözleşmeli Personel Alınacak 

11 Kasım 2021 Perşembe 11:02
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Sözleşmeli Personel Alınacak 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda” yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın ilanda belirtilen pozisyonlarda Üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere; toplam 21 (yirmibir) adet sözleşmeli personel alımı yapacak. 

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde www.mehmetakif.edu.tr  internet sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle ilanda belirtilen belgelerle birlikte 11.11.2021 / 25.11.2021 (dâhil) tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı ( İstiklal yerleşkesi içerisindedir.) adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 11.11.2021 11:06
Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli Personel Alınacak
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