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Sözleşmeli Personel Alınacak

14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:37
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Sözleşmeli Personel Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesi ve diğer merkezi birimlerinde istihdam edilmek üzere ilanda liste halinde belirtilen pozisyonlarına sözleşmeli personel alacaktır. 

Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. 

Sözleşmeli personel alımında aranan genel/özel şartlara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 14.07.2021 09:39
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