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Siirt Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Alacak

14 Nisan 2021 Çarşamba 09:42
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Siirt Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Siirt Üniversitesine 2547 ve 2914 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversite Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre Öğretim Üyeleri alınacak.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.


Siirt Üniversitesinin resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 14.04.2021 09:44
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