Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Samsun Üniversitesi yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 60 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Samsun Üniversitesi resmi internet sayfası www.samsun.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen ya da posta ile Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.

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