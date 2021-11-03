Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,528.68
ALTIN
555.53
DOLAR
9.69
STERLİN
13.21
EURO
11.23
39 Kamu Konutu Satışa Çıkarıldı
39 Kamu Konutu Satışa...
Salça fabrikası satışa çıkarıldı
Salça fabrikası satışa çıkarıldı
BDDK 153 Meslek Personeli Alıyor 
BDDK 153 Meslek Personeli...
Sınavla Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı Alınacak
Sınavla Strateji ve Bütçe...
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Ölümünde siyanür şüphesi
Kapat

Salça fabrikası satışa çıkarıldı

03 Kasım 2021 Çarşamba 10:03
3 Okunma
Salça fabrikası satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Bursa'nın Karacabey ilçesinde 55 bin 396 metrekare alan üzerinde kurulu salça üretim fabrikası açık artırma ile satışa çıkarıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 19 kilometre mesafede bulunan tesis, fabrika binası ve idari bina, kantar binası ve tarlası, kalorifer kazan dairesi ve buhar enerji merkezi, iki adet atölye depo, sosyal tesis idari bina, fabrika binası ve eklentilerinden oluşmaktadır. 

Taşınmazın ilk satış ihalesi 23 Aralık 2021 tarihinde Kent Konseyi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 03.11.2021 10:12
Anahtar Kelimeler:
Salça Fabrikası Satışa çıkarıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BDDK 153 Meslek Personeli Alıyor 
BDDK 153 Meslek Personeli Alıyor 
Sınavla Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı Alınacak
Sınavla Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı Alınacak
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Akşehir Belediyesi memur alımı yapıyor 
Akşehir Belediyesi memur alımı yapıyor 
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alınacak
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alınacak
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alıyor
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alıyor
Milli Emlak Müdürlüğü’nden deniz aracı satışı 
Milli Emlak Müdürlüğü’nden deniz aracı satışı 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma