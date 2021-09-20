Sahil Güvenlik Komutanlığından Uzman Erbaş alımı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş alımı yapacak.



Başvurular, 21-30 Eylül 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.



Başvuru koşullarını öğrenmek için tıklayınız