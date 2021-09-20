Sahil Güvenlik Komutanlığından Uzman Erbaş alımı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş alımı yapacak.
Başvurular, 21-30 Eylül 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş alımı yapacak.