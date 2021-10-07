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S plaka satışı yapılacaktır

07 Ekim 2021 Perşembe 10:51
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S plaka satışı yapılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Aliağa, Bergama, Dikili ve Kınık İlçelerinde faaliyet gösterecek “S” plakalar için ihale düzenleyecek.

143 adet “S" plakanın satışına ilişkin ihale, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 14.00'de dış zarfların açılması, saat 15.00'de ise İç zarfların (teklif mektuplarının yer aldığı) açılması şeklinde iki aşamalı olarak Kültürpark (Fuar) Celal Atik Spor Salonu'nda Belediye Encümeni tarafından yapılacak.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü” ile gerçekleştilecek.

Detaylar için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
S Plaka Satışı
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