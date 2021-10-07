Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı Alıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Rekabet Kurumu, genel kadroya 25, hukuk kadrosuna 20 ve bilişim kadrosuna 15 olmak üzere toplam 60 Rekabet Uzman Yardımcısı istihdam edecektir.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

Sınava katılmak isteyen adayların 08.10.2021 – 12.11.2021 tarihleri arasında https://www.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan “Sınav Duyurusu” başlıklı bölümdeki “Başvuru Formu”nu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir.

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