Panayır alanı ve lunapark kiraya veriliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Tokat Zile Belediyesi, Şeyhali Mahallesi’ndeki Asırlık Zile Panayır Fuar Alanını ve Lunapark yerini 2-18 Ekim tarihleri arasında kiraya veriyor.



İhale kapsamında lunaparkta bulunan dönme dolap, gondol, çarpışan araba, trambolin, balerina (etek) kanguru, tren (küçük çocuklar için), sekolin (çocuk salıncağı), atlıkarınca ve şişme oyun grubu gibi eğlence aletleri ile 4000 m² kapalı alan (çelik konstrüksiyon çadır), panayır süresince kullanıma sunulacak.



İhale, 15 Eylül 2021 Çarşamba günü Zile Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda açık teklif usulü ile yapılacak.



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