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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan gayrimenkul satışı

15 Eylül 2021 Çarşamba 10:07
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan gayrimenkul satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından çeşitli illerde bulunan 20 adet taşınmaz, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir. 

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. 

İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması gerekmektedir. 

İhaleye ait detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 15.09.2021 10:09
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