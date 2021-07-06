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OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alıyor

06 Temmuz 2021 Salı 10:20
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OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; OSTİM Teknik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alacaktır.

Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları gerekmektedir. 

Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi kadroları için aranan özel/genel şartlara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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