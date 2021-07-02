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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 19 öğretim elemanı alacak

02 Temmuz 2021 Cuma 10:26
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 19 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alacaktır. 

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız…

İLAN.GOV.TR

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