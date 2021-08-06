MYK sertifikalı sınavlar başlıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Mesleki Yeterlilik Kurumundan Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen ustalar için Türkiye Mesleki Yeterlilik Merkezi ile imzalanan Üretici Firma Protokolü kapsamında sınavlar organize edilecek.



T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 4477 sayılı işsizlik Sigortası Kanunu kapsamında sınavları başarıyla tamamlayan ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan adayların ücretleri işsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmaktadır. Sınava katılmak isteyen ustalar ilan metninde yer alan Çağrı Merkezi numarasını arayarak kayıt yaptırabilecek.



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