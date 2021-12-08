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Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Alınacak

08 Aralık 2021 Çarşamba 12:11
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Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 08-23 Aralık 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

Temin ile ilgili detaylar; www.jandarma.gov.trwww.sg.gov.trwww.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan “2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu” ve “2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiştir.

Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvurular, 08 Aralık 2021 günü başlayıp, 23 Aralık 2021 günü saat 23:59’da sona erecektir.

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Son Güncelleme: 08.12.2021 12:18
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