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Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

23 Haziran 2021 Çarşamba 10:36
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Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Mersin Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacak.

Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta ile başvurulması gerekmektedir.

Başvurularda aranan özel/genel şartlar, başvuru tarihi ve yeri gibi bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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