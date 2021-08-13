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Mardin'de kamu lojmanı satışı

13 Ağustos 2021 Cuma 11:37
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Mardin'de kamu lojmanı satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Artuklu ilçesinde bulunan 36 adet kamu lojmanını satışa çıkardı.

İhale 24-25 ve 26 Ağustos tarihlerinde Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Misafirhanesi Lokalinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacak. İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

İhale ilanını görüntülemek için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 13.08.2021 11:41
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