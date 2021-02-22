Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1566
ALTIN
404.240
DOLAR
6.9930
STERLİN
9.7869
EURO
8.4682
Kırıkkale'de 136 adet arsa ihaleyle satışa sunuluyor
Kırıkkale'de 136 adet arsa...
Mülakatla 50 işçi alınacak
Mülakatla 50 işçi alınacak
İcradan satılık 27 bin 710 m² fıstıklık tarım arazisi
İcradan satılık 27 bin...
Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhale Edilecek
Altyapı ve Elektrik Dağıtım...
15 sözleşmeli personel alacak
15 sözleşmeli personel alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kırıkkale'de 136 adet arsa ihaleyle satışa sunuluyor

22 Şubat 2021 Pazartesi 12:17
5 Okunma
Kırıkkale'de 136 adet arsa ihaleyle satışa sunuluyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Mülkiyeti Kırıkkale İl Özel İdaresi’ne ait Bahşılı ilçesi Karaahmetli Köyü ve Keskin ilçesi Konur Köyünde bulunan ilanda tüm nitelikleri yazılı 1 adet hisseli 129 adet hissesiz taşınmazların satışı yapılacak.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre (açık teklif usulü) yapılacak ihale 5 Mart 2021 günü saat 14:50'de İ Özel İdaresi İl Genel Meclis Hizmet Binasında yapılacak.

Satışla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mülakatla 50 işçi alınacak
Mülakatla 50 işçi alınacak
İcradan satılık 27 bin 710 m² fıstıklık tarım arazisi
İcradan satılık 27 bin 710 m² fıstıklık tarım arazisi
Havalimanlarındaki plastik kaplar için reklam ihalesi yapılacak
Havalimanlarındaki plastik kaplar için reklam ihalesi yapılacak
Karşıyaka Belediyesi atletizm pisti yaptıracak
Karşıyaka Belediyesi atletizm pisti yaptıracak
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden tedarik ve kurulum ihalesi
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden tedarik ve kurulum ihalesi
Araç ve Gayrimenkul satışı yapılacak
Araç ve Gayrimenkul satışı yapılacak
AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi Verilecek
AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi Verilecek
56 taşınmaz kiraya veriliyor
56 taşınmaz kiraya veriliyor
Sosyal Güvenlik Kurumu 79 iş yerini satışa çıkardı
Sosyal Güvenlik Kurumu 79 iş yerini satışa çıkardı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma