Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik Hizmeti Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin yap-işlet-devret modeli ile yapılması, işletilmesi ve devri işi yapım döneminin müşavirlik hizmeti alınacak



İhale, 19 Ocak 2022 günü saat 14:30’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda tüm İstekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacak.



İstekliler, ihale dosyasını 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak görebilir.



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