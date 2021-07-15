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Karakuz Demir Madeni Sahası özelleştiriliyor

15 Temmuz 2021 Perşembe 10:24
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Karakuz Demir Madeni Sahası özelleştiriliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Malatya Hekimhan'da bulunan Karakuz Demir Madeni Sahası'nı “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirecek.

Özelleştirmeye ilişkin ihale birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilecek. İhale için son teklif verme tarihi 9 Eylül 2021 olarak açıklandı.

İhaleye katılım koşulları ve diğer ayrıntılar için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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