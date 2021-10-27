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Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

27 Ekim 2021 Çarşamba 10:03
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Karadeniz Teknik Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alacaktır. 

Başvuracak adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge’ye Üniversitenin www.ktu.edu.tr/personel web sayfasındaki mevzuat kısmından ulaşabilirsiniz.

Öğretim Üyesi başvuruları Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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Karadeniz Teknik ÜniversitesiÖğretim Üyesi Alımı
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