Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların arama ve işletme ruhsatları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Osmaniye İli sınırları içerisinde 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, Ruhsatlı sahalara ait alanlarda, arama ve işletme haklarının verilerek ruhsatlandırılmalarına ilişkin ilanda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan Jeotermal Kaynak ve Doğal mineralli Su arama ve işletme sahaları, Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından Açık Teklif Artırma Usulüyle İhaleye çıkarıldı.



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