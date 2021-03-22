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Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların arama ve işletme ruhsatları kiraya verilecek

22 Mart 2021 Pazartesi 14:39
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Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların arama ve işletme ruhsatları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Osmaniye İli sınırları içerisinde 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar  ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, Ruhsatlı sahalara ait alanlarda, arama ve işletme haklarının verilerek ruhsatlandırılmalarına ilişkin ilanda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan Jeotermal Kaynak ve Doğal mineralli Su arama ve   işletme sahaları,  Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından Açık Teklif Artırma Usulüyle İhaleye çıkarıldı.

İhaleye katılım şartları, ihale yeri/tarihi ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 22.03.2021 14:40
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