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Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur istihdam edecek

06 Aralık 2021 Pazartesi 11:24
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Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Jandarma Genel Komutanlığı, "Jandarma Genel Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla 60 açıktan devlet memuru istihdam edecek.

Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak. 

Başvurular 6 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 21 Aralık 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 06.12.2021 11:29
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