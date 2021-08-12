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İTÜ'den akademik personel alım ilanı

12 Ağustos 2021 Perşembe 09:55
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İTÜ'den akademik personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İstanbul Teknik Üniversitesi, “Öğretim Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına Yapılacak  Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca 67 Araştırma-Öğretim Görevlisi istihdam edecek.

Başvurular kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacak olup postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler www.itu.edu.tr internet adresinden yapılacak. 

Başvurular 11-25 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

İlanı görüntülemek için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 12.08.2021 09:56
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