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İTKİB personel alımı yapıyor

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 12 personel alacak

12 Ekim 2021 Salı 10:59
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İTKİB personel alımı yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne Uzman Yardımcısı kadrosu için 9, İdari Memur kadrosu için 1, Şoför kadrosu için 2 olmak üzere sözlü sınavla 12 personel alınacak.

Başvurular istenilen belgelerle birlikte İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği en geç 8 Kasım 2021 saat 17.30'a kadar şahsen ya da posta yoluyla yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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