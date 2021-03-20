Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1529
ALTIN
405.037
DOLAR
7.2325
STERLİN
10.2996
EURO
8.5999
İstanbul Aydın Üniversitesi 60 öğretim üyesi alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi 60...
İstinye Üniversitesi 61 Akademik Personel alıyor
İstinye Üniversitesi 61 Akademik...
Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.'den toplantı daveti
Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.'den...
26 taşınmaz kiraya verilecek
26 taşınmaz kiraya verilecek
Sözleşmeli personeller alınacak
Sözleşmeli personeller alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstinye Üniversitesi 61 Akademik Personel alıyor

20 Mart 2021 Cumartesi 12:55
7 Okunma
İstinye Üniversitesi 61 Akademik Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstinye Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alacaktır. 

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Aranan özel ve genel şartlar, başvurusu süresi ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 20.03.2021 13:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Aydın Üniversitesi 60 öğretim üyesi alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi 60 öğretim üyesi alacak
Sözleşmeli personeller alınacak
Sözleşmeli personeller alınacak
Kadastro güncelleme işi danışmanlık hizmeti alınacak
Kadastro güncelleme işi danışmanlık hizmeti alınacak
Kahramanmaraş'ta 297 adet konut satışa sunuluyor
Kahramanmaraş'ta 297 adet konut satışa sunuluyor
SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı
SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı
Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru alıyor
Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru alıyor
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak
TOKİ'den vadeli olarak 137 konut, 120 iş yeri satışı
TOKİ'den vadeli olarak 137 konut, 120 iş yeri satışı
300 adet S plaka 30 yıl süreli kiraya verilecek
300 adet S plaka 30 yıl süreli kiraya verilecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma