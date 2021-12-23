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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 60 Öğretim Üyesi alıyor

23 Aralık 2021 Perşembe 12:50
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 60 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alımı yapacak.

Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, eksik belge ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız 

İLAN.GOV.TR

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