Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1402
ALTIN
468.851
DOLAR
8.2240
STERLİN
11.4610
EURO
9.9640
Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Sapanca Belediyesinden satılık Ultralight uçak
Sapanca Belediyesinden satılık Ultralight...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 541 itfaiye eri alacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı...
TOKİ 600 konutu satışa sunuyor
TOKİ 600 konutu satışa...
İstanbul Okan Üniversitesi 59 öğretim üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi 59...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Okan Üniversitesi 59 öğretim üyesi alacak

28 Nisan 2021 Çarşamba 10:40
5 Okunma
İstanbul Okan Üniversitesi 59 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Okan Üniversitesi'nin mevcut ve açılması planlanan bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacak.

Öğretim üyesi alımında aranan özel/genel şartları ve başvuru süresiyle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
Sapanca Belediyesinden satılık Ultralight uçak
Sapanca Belediyesinden satılık Ultralight uçak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 541 itfaiye eri alacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 541 itfaiye eri alacak
TOKİ 600 konutu satışa sunuyor
TOKİ 600 konutu satışa sunuyor
Mahkemeden satılık 1929 m² tarla
Mahkemeden satılık 1929 m² tarla
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik görevlisi alıyor
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik görevlisi alıyor
Gaziantep’te 17 adet iş yeri ihaleyle kiraya veriliyor
Gaziantep’te 17 adet iş yeri ihaleyle kiraya veriliyor
23 Akademik Personel Alınacak
23 Akademik Personel Alınacak
Güvenlik Görevlisi Alınacak
Güvenlik Görevlisi Alınacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma