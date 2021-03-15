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İstanbul Gelişim Üniversitesi 171 öğretim üyesi alacak

15 Mart 2021 Pazartesi 10:52
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İstanbul Gelişim Üniversitesi 171 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İstanbul Gelişim Üniversitesi; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine  Atama ve Yükseltilme  Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak ilanda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alımı yapacak.

Akademik personel alımları için başvuru süresi/yeri, aranan özel/genel şartlar ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz
 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 15.03.2021 10:55
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