İstanbul'da kamu konutları ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İstanbul'un Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Avcılar, Beylikdüzü, Çatalca, Esenler, Beyoğlu, Fatih ve Büyükçekmece ilçelerinde yer alan 66 adet kamu konutu açık teklifle satışa sunuldu.



Satış ihalesi 27, 31 Ağustos ve 1, 2 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Caddesi Hükümet Konağı Sokak No: 11 Kat: 1 Cağaloğlu adresinde gerçekleştirilecek. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şartı aranmaktadır. Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4'ü peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecek.



Detaylı bilgi için tıklayınız.