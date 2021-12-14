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İller Bankası'ndan arsa satışı

14 Aralık 2021 Salı 12:16
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İller Bankası'ndan arsa satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İller Bankası A.Ş. mülkiyetindeki 5 adet taşınmazın satış ihalesi, İller Bankası Anonim Şirketi Satış, Kiraya Verme, Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği’ne uygun olarak açık artırma satış yöntemi ile yapılacak.

Kırıkkale, İstanbul, Elazığ, Antalya ve Ankara'da bulunan Sanayi, Ticaret+Konut, Konut ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı nitelikli arsalar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak. Vadeli satışta toplam satış bedelinin %25’i peşin, kalanı aylık taksitler halinde 48 ay vade ile ödenecek. Vadeli olarak gerçekleştirilen satışlarda aylık %1,25 oranında vade farkı uygulanacaktır. 

İhale, İller Bankası A.Ş. Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar Çankaya/ANKARA adresinde 16.12.2021 tarihinde saat 14:30’da yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 14.12.2021 12:17
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