Iğdır Üniversitesi 24 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Iğdır Üniversitesi çeşitli birimlerine öğretim üyesi alımı yapacaktır.
Başvuracak adayların Üniversitenin Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan (https://www.igdir.edu.tr/yonergeler) adresindeki “Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde’’ belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir.
Başvurular 06/09/2021 - 20/09/2021 tarihleri içerisinde yapılacaktır.
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