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İcradan satılık yem fabrikası ve eklentileri

Balıkesir Gönen'de yem fabrikası ve eklentileri icradan satılık

04 Mayıs 2021 Salı 12:15
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İcradan satılık yem fabrikası ve eklentileri

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Balıkesir'in Gönen ilçesi Buğdaylı Mahallesinde tamamı 22.800,00 m2 yüz ölçüme sahip taşınmaz üzerinde; Yem Fabrikası, 4 Tavukhane+Bakıcı Evi, 2 Tavukhane, Civcivhane, Prefabrik Ev, Elektirik+Jeneratör, Güvenlik yapısı bulunan yem fabrikasının eklentileriyle satışı yapılacak.

7 Haziran 2021 saat 10:40'da Gönen Adalet Sarayı İcra Müdürlüğünde 6.897.781,43 TL bedelle açık arttırma suretiyle satılık.

İhaleyle ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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