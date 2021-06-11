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İBB 245 adet büfeyi ihaleyle kiraya veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 245 adet büfenin kiralama ihalesi yapılacak

11 Haziran 2021 Cuma 11:02
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İBB 245 adet büfeyi ihaleyle kiraya veriyor

 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Kültür Ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.’den 245 adet gazete ve ürün satış büfe alanı ve bu alanlarda  “büfe istanbul” adı altında kurulu ve kurulacak olan büfelerin işletmeye/kiraya verilmesi işi ihale edilecek.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini ilanda belirtilen şartlardaki belgelerle kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

Muhammen Bedeli, Kira/İşletme Süresi, Ön Yeterlilik Başvuru Tarih ve Saati ile  İhalenin Yapılacağı Yer bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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