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Harita ve bilgilerin güncellenmesi hizmeti alınacak

Kadastro harita ve bilgilerinin güncellenmesi hizmeti alınacaktır

08 Nisan 2021 Perşembe 11:08
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Harita ve bilgilerin güncellenmesi hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Ek Finansman (TKMP-EF) Projesinin finansmanı için bir kredi aldı. Bu kredinin bir bölümü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi İşi sözleşmeleri kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılacak.


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları ilanda detayları verilen güncelleme uygulama alanlarında “Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi Grup-9” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif vermeye davet ediyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 08.04.2021 11:19
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