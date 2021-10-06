Gürbülak ve Pazarkule Gümrük Kapıları yeniden yapılandırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. tarafından Gürbulak Gümrük Kapısı ve Pazarkule Gümrük Kapısının yeniden yapılandırılması işi ihale edilecek.

İhaleler, 3 Kasım 2021 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde TOBB İkiz Kuleleri Sosyal Tesisler Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenler, ihale dokümanlarını Dumlupınar Bulvarı No:252 TOBB İkiz Kuleleri C Blok Kat: 24 Ankara adresinden alabilecek.

Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş.'nin ihale ilanlarına ulaşmak için tıklayınız