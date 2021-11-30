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Geçici İşçi Alımı Yapılacak

30 Kasım 2021 Salı 12:30
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Geçici İşçi Alımı Yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir’de istihdam edilmek üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında genel ve özel şartları 29 Kasım - 3 Aralık 2021 arasında Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) yayınlanacak şekilde, 5620 sayılı Kanuna tabi belirli süreli iş sözleşmesi (5 ay 29 gün) ile çalıştırılmak üzere 12 adet Geçici işçi alımı yapacak.

Her bir aday, İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanan listedeki iş yerlerinden sadece bir meslek dalı için başvuru yapabilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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