Gazi Üniversitesi’ne sürekli işçi alımı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Gazi Üniversitesi Birimlerinde 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamında istihdam üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ilanda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 15.03.2021 - 19.03.2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden çevrimiçi olarak veya Alo 170 - İŞKUR hattı üzerinden başvuru yapabilirler.

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