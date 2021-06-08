Gayrimenkul ve araçlar ihale ile satılıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Batman Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ilanda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, hizalarında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

Satışa çıkarılan gayrimenkulleri, Körük, İrmi, Ciğerlo ve Kardelen Mahallelerinde bulunmakta olup ilanda hazine hissesi, yüzölçümü, cinsi ve imar durumu belirtilmiştir.

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