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Fırat Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor

03 Ağustos 2021 Salı 11:12
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Fırat Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Fırat Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alımı yapacaktır. 

Atamalarda, Üniversitenin Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ndeki esaslar uygulanacaktır. 

Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 03.08.2021 11:15
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