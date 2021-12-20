Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,078.21
ALTIN
1.02
DOLAR
17.71
STERLİN
23.39
EURO
19.97
Ege Üniversitesi Engelli Sürekli İşçi alacak
Ege Üniversitesi Engelli Sürekli...
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı yapıyor
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü...
Mersin Üniversitesi 19 Öğretim üyesi alacak
Mersin Üniversitesi 19 Öğretim...
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık...
Bodrum’da kafe kiraya verilecek
Bodrum’da kafe kiraya verilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ege Üniversitesi Engelli Sürekli İşçi alacak

20 Aralık 2021 Pazartesi 13:40
7 Okunma
Ege Üniversitesi Engelli Sürekli İşçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Ege Üniversitesi hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanununun 31. maddesindeki ''İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları kamu işyerlerinde yüzde dört engelli çalıştırmakla yükümlüdürler'' hükmü ile “Kamu Kurum Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca İş-Kur üzerinden 5 adet engelli sürekli işçi alınacaktır.

Engelli sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanacak olup şartları uyan adaylar 20.12.2021-24.12.2021 tarihleri arasında İŞKUR internet sitesinden, e-Devlet ve Alo 170 hattı üzerinden başvuru yapabilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 20.12.2021 13:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı yapıyor
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı yapıyor
Mersin Üniversitesi 19 Öğretim üyesi alacak
Mersin Üniversitesi 19 Öğretim üyesi alacak
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar
TOKİ'den konut satışı
TOKİ'den konut satışı
Tekstil fabrikası kiraya verilecek
Tekstil fabrikası kiraya verilecek
Sahil Güvenlik Komutanlığı Devlet Memuru Alıyor 
Sahil Güvenlik Komutanlığı Devlet Memuru Alıyor 
20 bin sözleşmeli personel alınacak
20 bin sözleşmeli personel alınacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından taşınmaz satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından taşınmaz satışı
14 adet konut ihale ile satılacak
14 adet konut ihale ile satılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma