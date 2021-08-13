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DOKAP Sözleşmeli uzman personel alacaktır

13 Ağustos 2021 Cuma 11:35
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DOKAP Sözleşmeli uzman personel alacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 6 adet sözleşmeli uzman ve diğer sözleşmeli personel alımı yapacak.

Personel alımı için başvurular 16 Ağustos 2021 tarihinde başlayıp 7 Eylül 2021 tarihinde bitecek. 27 - 29 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek sözlü mülakata girmeye hak kazananların listesi ve sınav saatleri www.dokap.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Detaylar için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 13.08.2021 11:38
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