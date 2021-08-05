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Danıştay Başkanlığı 30 Sürekli İşçi Alacak

05 Ağustos 2021 Perşembe 09:40
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Danıştay Başkanlığı 30 Sürekli İşçi Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Danıştay Başkanlığı, temizlik ve güvenlik hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonuçlarına göre 30 sürekli işçi alımı yapacaktır. 

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. 

Şartları uyan adaylar, 09/08/2021 – 13/08/2021 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

Sürekli işçi alımı ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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