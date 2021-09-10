Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1450.42
ALTIN
485.89
DOLAR
8.4235
STERLİN
11.6868
EURO
9.9692
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav...
Elazığ Belediyesi 10 şoför istihdam edecek
Elazığ Belediyesi 10 şoför...
Burdur'da kamu konutu satışı
Burdur'da kamu konutu satışı
Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor
Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Burdur'da kamu konutu satışı

10 Eylül 2021 Cuma 11:28
12 Okunma
Burdur'da kamu konutu satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Burdur'da Hazine'ye ait kamu konutları ve taşınmazlar ihaleyle satılacak.

Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Bahçelievler, Konak ve Burç mahallelerinde bulunan 32 adet kamu konutu ile Kozluca, Necati, Kapaklı ve Suludere mahallelerindeki 7 adet taşınmazın satışına ilişkin ihale, 23 Eylül Perşembe günü Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.

Satışı yapılacak taşınmazlar ve kamu konutlarına ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Burdur Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

Detaylı bilgi için metnini tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Elazığ Belediyesi 10 şoför istihdam edecek
Elazığ Belediyesi 10 şoför istihdam edecek
Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor
Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapıyor
Arpa tohumu ve ekmeklik buğday tohumu ihaleyle satılacak
Arpa tohumu ve ekmeklik buğday tohumu ihaleyle satılacak
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Panayır alanı ve lunapark kiraya veriliyor
Panayır alanı ve lunapark kiraya veriliyor
Bor Belediyesinden satılık konutlar
Bor Belediyesinden satılık konutlar
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim üyesi alıyor
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim üyesi alıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma